Egy börtön koordinátáival fenyegette Kovács Zoltán Ilaria Salist

Jövő héten dönt az Európai Parlament jogi bizottsága arról, hogy támogatják-e a magyar hatóságok kérelmét Ilaria Salis olasz EP-képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére, írta az olasz politikus a saját oldalán. Salis 2023 februárjától 2024 júniusáig Magyarországon állt házi őrizetben büntetőeljárás miatt.

Salis azt írja, a jövő hét kedden születő javaslat alapján az Európai Parlament előreláthatóan október 7-i ülésén dönthet a mentelmi jogáról, amely a megalázó magyarországi fogságából kimentette, és aminek elvesztésével könnyen ismét ebben az „átkozott veremben” találhatja magát.

A posztot megosztotta Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár is, aki azt írta mellé:

47.8690° N 18.8699° E

Ezek a márianosztrai börtön koordinátái.

Salist azzal vádolják a magyar hatóságok, hogy tavaly februárban azért utazott Budapestre, hogy a kitörés túrára érkezőket bántalmazzák, amit meg is tettek, több emberre rátámadtak az utván. A vád szerint Salis két támadásnál működött közre, de személyesen nem bántalmazta az áldozatokat.