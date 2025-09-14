charlie kirkarizonagyászszertartás
Hatvanezres stadionban búcsúztatják Charlie Kirköt

2025. 09. 14.
Az arizonai Glendale-ben található State Farm Stadiumban tartják Charlie Kirk búcsúztatóját – jelentette be a Turning Point USA a közösségi oldalakon.

A jobboldali politikai aktivista és médiaszemélyiség által alapított szervezet tartja majd a szeptember 21-i búcsúztatót, amelyen a BBC híre szerint várhatóan részt vesz Donald Trump elnök, J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter.

A State Farm stadion több mint hatvanezer ember befogadására alkalmas, így komoly rendőri készültség lesz majd a Phoenix melletti kisvárosban. Kirk Arizonában élt a családjával és itt alapította a Turning Pointot is.

A médiaszemélyiség ellen elkövetett merénylettel egy utahi férfit, Tyler Robinsont gyanúsítanak, akinek a családját egyébként a szomszédok rendes, hazafias emberekként jellemezték az újságíróknak.

