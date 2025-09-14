„Rendes családnak” és „hazafias embereknek” írták le Robinsonékat Charlie Kirk merénylőjének szomszédai

Abból, amit látni meg amit tudni lehetett róluk, rendes család, normális állampolgárok. Azt mondta, nagyon hazafias emberek.

Így adta vissza a Robinson családot jobban ismerő nagyanyja szavait az egyik szomszéd. Addi Jacobsont a BBC riportere kérdezte a Charlie Kirk meggyilkolásával vádolt Tyler Robinsonról és szüleiről a utahi Washingtonban, ahová csütörtök este érkeztek meg nagy erőkkel a rendőrök.

Egy másik szomszéd, aki név nélkül vállalta a nyilatkozatát, azt mondta, Tyler Robinson „csendes gyerek” volt, az édesanyja viszont „csodálatos szülő”, az apja „keményen dolgozott”. „Hiába neveled jól a gyerekeidet, ők a saját útjukat fogják járni” – fogalmazta meg a szomszéd, ő hogyan látja a Charlie Kirk elleni merénylet tanulságát.

Utah állam kormányzója, Spencer Cox szombaton hasonlóan nyilatkozott a CNN-nek:

Ez egy jó család. Normális gyerekkor. Minden, ami miatt azt remélnénk, nem így végződnek a dolgok. Sajnos így végződtek.

Az FBI szombaton tudatta, hogy Robinson apja felismerte a térfigyelő kamerák felvételein a fiát, ezután jelentkezett a hatóságoknál.

Charlie Kirk özvegye, Erika szerint férje mártírhalált halt, és ígéretet tett rá, hogy folytatni fogja a meggyilkolt konzervatív médiaszemélyiség munkáját.