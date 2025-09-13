törökországletartóztatásellenzékpolgármester
Újabb ellenzéki polgármestert tartóztattak le Törökországban

admin Rugli Tamás
2025. 09. 13. 14:13

A török hatóságok az isztambuli ügyészség vizsgálatának részeként őrizetbe vették Isztambul Bayrampasa kerületének polgármesterét és további 47 önkormányzati tisztségviselőt korrupció gyanújával – írja az MTI a török állami hírügynökség, az Anadolu közlése nyomán.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a nyomozás zsarolás, vesztegetés, csalás és közbeszerzési manipuláció miatt folyik. Bayrampasa polgármestere, Hasan Mutlu visszautasította a vádakat, politikai akciónak, rágalomnak és tisztességtelen lépésnek minősítette a vizsgálatot.

A mostani őrizetbe vételek a hónapok óta tartó, az ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) politikusait érintő hatósági fellépés részei. Az elmúlt időszakban több mint egy tucat ellenzéki polgármestert és több száz önkormányzati tisztségviselőt vettek őrizetbe különféle korrupciós ügyekben. Májusban 30 tisztségviselőt és három kerületi polgármestert vittek el több isztambuli kerületi önkormányzatnál zajló nyomozások keretében, júliusban pedig három dél-törökországi város polgármesterét tartóztatták le. A legnagyobb figyelmet Ekram Imamoglu isztambuli főpolgármester ügye kapta, akit sokan Recep Tayyip Erdogan elnök fő kihívójaként tartanak számon, és akinek letartóztatása országos tiltakozásokat váltott ki. A CHP szerint az őrizetbe vételek és a letartóztatások a kormány által az ellenzék gyengítésére indított offenzíva részei, amely Erdogan újabb öt évre szóló hatalmát készíti elő. A török kormány ezzel szemben azt állítja, hogy a bíróságok függetlenek.

Arról hétfőn várható döntés arról, hogy a bíróság érvényteleníti-e a CHP 2023-as kongresszusát. Ha ez megtörténik, a párt jelenlegi vezetése jogilag vitathatóvá válik, és új vezetőválasztásra lehet szükség. A CHP a tavalyi önkormányzati választásokon jelentős előretörést ért el, és több nagyvárosban, köztük Isztambulban is győzelmet aratott.

Kapcsolódó
Erdogan mostanra bezárta az autokráciáját
Sorra tartóztatják le az ellenzéki polgármestereket Törökországban – Erdogan úgy érzi, hogy most leszámolhat az összes ellenfelével. Hogy áll jelenleg az emberi jogok helyzete Törökországban, mi változott a 2015-ös puccskísérlet óta?

