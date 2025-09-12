romániaromán gazdaságmegszorításköltségvetés
Nagyvilág

A román és a magyar gazdaság bajai hasonlóbbak, mint hinnénk

Máthé Zoltán / MTI
Szijjártó Péter magyar és Bogdan Aurescu román külügyminiszter sajtótájékoztatója Budapesten, 2022. november 15-én.
Zsiros Egon
2025. 09. 12. 11:07
Máthé Zoltán / MTI
Szijjártó Péter magyar és Bogdan Aurescu román külügyminiszter sajtótájékoztatója Budapesten, 2022. november 15-én.
A román politika utóbbi hónapjai az elnökválasztás körül kialakult botrányról, a George Simion személye körül kibontakozó vitáktól és Nicosur Dan győzelmétől voltak hangosak. Ugyanakkor az elmúlt években gyakran példaként állított román gazdaság kibontakozó problémáinak megértése elengedhetetlen a politikai folyamatok értékeléséhez, különösképp, hogy szomszédunk gazdasági bajai igen hasonlóak a hazánk előtt álló kihívásokhoz. Mind Románia, mind Magyarország nyertese volt az európai uniós csatlakozásnak, a lendületes gazdasági fejlődést azonban a koronavírus-járvány és az annak nyomában kibontakozó fiskális gondok megtörték. Mindkét ország deficitcsapdába került, az egyre növekvő államadósság jelentős kihívást támaszt eléjük.

Az uniós csatlakozás és a koronavírus-járvány között eltelt időszak mind Magyarország, mind Románia számára a gazdasági sikerszéria időszaka volt. Az éves átlagos növekedés Magyarországon 1,93, Romániában 2,6 százalék volt, mindkettő jelentősen meghaladja az Európai Unió egészének ezen időszakra vonatkozó értékét (ami közelítőleg 1 százalék). A 2010-es évek történelmi léptékben is kimagasló konjunktúrája azt eredményezte, hogy a román egy főre jutó GDP az európai uniós átlag 69 százalékára, a magyar az átlag 73 százalékára kúszott fel 2019-re.

Ezzel párhuzamosan a közös piachoz csatlakozás lehetővé tette a külföldi tőkebefektetések szabadabb beáramlását, az uniós támogatások pedig számottevő devizaforrást biztosítottak mindkét felzárkózó gazdaság számára. Az integráció előnyei a növekedés megugrásán túl abban is mutatkoznak, hogy mindkét ország folyó fizetési mérlege jelentősen javult a csatlakozást követően, megkezdődött egy exportra (is) termelő, versenyképes piacgazdaság kiépülése. A versenyképesség javulását jelzi, hogy 2019-re mindkét ország munkaerő-termelékenysége (az egy munkaóra alatt előállított GDP) elérte az uniós átlag közel kétharmadát, igaz, a növekedés Románia esetében kiugró volt a 2007-es, közel 40 százalékos értékéről (míg Magyarország ebben az időszakban 64-ről jutott el a 66 százalékig). Hasonló dinamika látható a beáramló külföldi tőkebefektetések állományában is.

Románia az uniós csatlakozása óta látványosabb sikertörténetet produkált Magyarországnál, igaz, jóval mélyebbről is indult a legtöbb releváns mutató szerint, ám a két ország közt fennálló különbségek egyértelműen szűkültek.

DANIEL MIHAILESCU / AFP Az EU zászlaját tűzik ki a bukaresti Egyetem Téren 2006. december 30-án. Románia Bulgáriával együtt 2007. január 1-jén csatlakozott az EU-hoz.

A sikerszériának a Covid-járvány és annak gazdasági következményei vetettek véget, amire a választásokat megelőző kiköltekezés csak ráerősített. Való igaz, hogy a választások eltérő időpontjai miatt a hasonló gazdasági problémák nem egy ütemben jelentkeztek a két országban, és jelenleg a román költségvetés helyzete igen aggasztó képet fest.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar motoros halt meg Horvátországban
27 év börtönre ítélték Bolsonarót
Orbán Abu-Dzabi uralkodójával fog tárgyalni pénteken
Charlie Kirk elleni merénylet: az FBI fotókat közölt a gyanúsítottról
Továbbra is szenved a magyar ipar, az akkugyártás 20 százalékkal esett vissza
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik