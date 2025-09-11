charlie kirkron desantishalálbüntetés
Halálbüntetést szabna ki Charlie Kirk gyilkosára Florida republikánus kormányzója

admin Rugli Tamás
2025. 09. 11. 07:48
„Nyilvánvaló, hogy el kell kapni ezt a fickót. Nem akarom, hogy ez örökké tartson, igazságot kell szolgáltatni” – nyilatkozta feldúltan Ron DeStanis, Florida republikánus kormányzója, aki a Fox Newsnak kommentálta Charlie Krik jobboldali médiaszemélyiség meggyilkolását.

DeStanis az is hozzátette, nem bánna kesztyűs kézzel az elkövetővel, szerinte mihamarabb vádat kell ellene emelni, és halálbüntetést kell alkalmazni.

Utah állam, ahol a merénylet történt egyike az Egyesült Államok azon 27 tagállamának, ahol jelenleg is érvényben van a halálbüntetés intézménye.

Charlie Kirk halálához fogható eset emberemlékezet óta nem történt az Egyesült Államokban, több évtizede ő az első jelentős amerikai médiaszemélyiség, aki merénylet áldozatává válik. Donald Trump a radikális baloldaliak felelősségét emlegette az ügy kapcsán, akiknek az erőszakos cselekményei túl sok áldozatot követletek már – bár a rendőrségnek egyelőre nincs gyanúsítottja az ügyben, így az elkövetés motivációiról sem lehet tudni jelen pillanatban semmit. A hatóságok néhány órával a merénylet után őrizetbe vettek egy férfit, de nem sokkal később el is engedték.

Megölték Charlie Kirk konzervatív influenszert: évtizedek óta nem történt ilyen gyilkosság
Hosszú idő után öltek meg újra jelentős médiaszemélyiséget az Egyesült Államokban. Charlie Kirk meggyilkolása és az elmúlt időszak más merényletei új fejleményt mutatnak meg.

