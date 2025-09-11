Azonnali hatállyal felmentették a washingtoni brit nagykövetet, miután kiderült, hogy szoros barátságot ápolt Jeffrey Epsteinnel

Azonnali hatállyal felmentették csütörtökön washingtoni nagyköveti tisztségéből Peter Mandelsont, a kormányzó brit Munkáspárt egyik legbefolyásosabb veterán politikusát, akiről az utóbbi hetekben kiderült, hogy szoros baráti kapcsolatokat ápolt Jeffrey Epsteinnel.

Epstein fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett súlyos szexuális visszaélések miatt többszörvolt börtönben, legutoljára 2019 nyarán vették őrizetbe hasonló vádakkal, de nem sokkal később öngyilkosságot követett el a cellájában.

Az elmúlt időszakban több olyan üzenet is nyilvánosságra került az Egyesült Államokban, amelyek arról tanúskodnak, hogy Mandelson igen szoros baráti viszonyban állt Epsteinnel. Stephen Doughty brit külügyi államtitkár a londoni alsóházban tett csütörtöki bejelentésében úgy fogalmazott, hogy ezek az e-mailek arra vallanak, hogy Mandelson és Epstein viszonyának „elmélyültsége és kiterjedtsége érdemileg különbözött a kinevezése idején ismert mértéktől”. Az államtitkár által ismertetett külügyminisztériumi tájékoztatás új információként emeli ki például, hogy az e-mailek tanúsága szerint Mandelson annak idején tévesnek nevezte az Epsteinre kirótt első börtönbüntetést és javasolta, hogy nyújtson be fellebbezést.

Doughty csütörtöki alsóházi tájékoztatásában bejelentette: mindezek miatt – és tekintettel Epstein bűncselekményeinek álodzataira is – Keir Starmer miniszterelnök utasította Yvette Cooper külügyminisztert Mandelson washingtoni nagyköveti megbízatásának azonnali hatályú visszavonására.

Személyében a tavaly nyári nagy-britanniai választások óta kormányzó Munkáspárt egyik legbefolyásosabb veteránja távozik a brit diplomáciai szolgálat hagyományosan legfontosabbnak tartott tisztségéből. Nem ő ugyanakkor az első nagy befolyású brit közéleti személyiség, akinek az Epstein-botrány okozta a bukását. András yorki hercegről, a néhai II. Erzsébet királynő másodszülött fiáról is már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Epsteinnel. A volt amerikai üzletember egyik áldozata pert is indított azon a címen, hogy Epstein több alkalommal szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. A vádló az incidens idején még kiskorú volt. Ezt az ügyet három éve sikerült peren kívüli egyezséggel lezárni, de az udvar – a yorki hercegi cím kivételével – megvonta Andrástól a brit királyi családban betöltött pozíciójából, illetve katonai múltjából eredő összes titulusát és jogosultságait.

