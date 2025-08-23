Friss vallomása alapján Ghislaine Maxwell nem hiszi, hogy Jeffrey Epstein öngyilkos lett

Nyilvánosságra hozták Ghislaine Maxwell, a néhai hírhedt üzletember, Jeffrey Epstein volt szeretőjének és bűntársának friss vallomását – írja a BBC. Az ismét központi figyelmet élvező Epstein-ügyhöz kapcsolódó, Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által elérhetővé tett dokumentum szerény 337 oldalra rúg. Miután a nőt nemrég a floridai börtönből, ahol a rá kiszabott húsz évnyi büntetését töltötte, ismeretlen okokból áthelyezték egy meglehetősen alacsonyabb biztonsági fokozatú intézménybe, ismét hajlandó volt beszélni.

A milliárdos amerikai üzletember Epsteint 2019-ben tartóztatták le, miután megalapozott gyanú szerint kiskorú lányokat közvetített ki szexuális szolgáltatásokra a világ elitjének. A férfit letartóztatása után 35 nappal találták holtan a cellájában, a halál hivatalos okaként pedig öngyilkosságot neveztek meg. Szeretője, Maxwell volt a felelős a lányok „beszerzéséért”, így őt 2023 júniusában 20 év börtönre ítélték kiskorúak szexuális célú kereskedelme miatt.

Az Egyesült Államokban közfelháborodást keltett, hogy Donald Trump amerikai elnök annak ellenére, hogy kampánya alatt végig az Epstein-ügy aktáinak nyilvánosságra hozatalát ígérgette, az utolsó pillanatban azonban úgy döntött, inkább mégsem fedi fel a titkosított információkat. Ezek közé tartozott az a kivételes érdeklődést kiváltó lista, amin állítólag Epstein legbefolyásosabb vendégeinek és ügyfeleinek névsora található. Ennek létezését Trump – korábbi állításainak ellentmondva – ma már kategorikusan letagadja. Az amerikai elnök döntésén még saját szavazói is mélységesen felháborodtak, amit csak tetézett, hogy Trump azt nyilatkozta, nem érti, miért van még mindenki az Epstein-ügyön fennakadva. Az elnök hozzáállásának drasztikus változása fényében gyorsan lángra kaptak a spekulációk, valójában mennyi köze lehetett a néhai üzletember illegális tevékenységeihez.

Az elnök soha, senkivel nem viselkedett kifogásolható módon

– nyilatkozta most Maxwell, hozzátéve, tudomása szerint az amerikai elnök és Epstein nem ápoltak szoros barátságot, ahogyan azt sokan feltételezik. Erről azonban a két férfiról korábban nyilvánosságra került fotók és videók más képet festenek.

A vallomás során többi, olyan világhírű Epstein-vendégek nevei is felmerültek, mint Bill Gates, András herceg, vagy akár Kevin Spacey. A korábban nyilvánosságra került információkkal szembemenően Maxwell letagadta, hogy bármelyiküket ő mutatta volna be néhai szeretőjének. Az Epstein-ügy körüli nyomozás fókuszpontjában álló titokzatos listáról – ami állítólag az üzletember legbefolyásosabb vendégeinek és ügyfeleinek névsorát tartalmazza – Maxwell ezúttal azt mondta, nem létezik és soha nem is létezett.

A nő Epstein, a mai napig megannyi kérdést felvető halálának körülményeire reflektálva is meglepő reakciót adott.

Nem, nem gondolom, hogy öngyilkos lett

– mondta friss vallomásában Maxwell.

Ennek ellenére teljes mértékben őrültségnek tartja, hogy a férfit el akarták volna hallgattatni. Ezt azzal indokolta, szerinte erre már sokkal korábban is esélye nyílt volna azoknak, akik attól félhettek, Epstein érzékeny információkkal zsarolhatja őket a későbbiekben. A halálesettel kapcsolatban még szűkszavúan annyit mondott, nem tudja, mi történt valójában, de szerinte a börtönökben a rabok pénzzel könnyűszerrel rávehetőek akár a gyilkosságra is.