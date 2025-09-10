Légtérsértés: drónfalat akar Brüsszel a keleti határon, élesítették a NATO 4-es cikkelyét

Szerdán éjjel orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe, ezek közül néhányat a légvédelem lelőtt. Az eset miatt Donald Tusk kormánya kérvényezte a NATO 4-es cikkelye szerinti konzultáció összehívását, és behívatta a varsói külügyminisztériumba az orosz ideiglenes ügyvivőt, amint erről élő hírfolyamunkban is beszámoltunk.

A négyes cikkely alkalmazására eddig a nemzetközi sajtó szerint hét esetben került sor az észak-atlanti védelmi szövetség történetében. Az esetek többségében Törökország kérte a négyes cikkelynek megfelelő tanácskozások összehívását a NATO-n belül, általában valamilyen közel-keleti, szíriai vagy iraki vonatkozású incidens miatt. Most viszont – 2014 és 2022 után harmadszor – az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus miatt ültek össze szerda délelőtt Brüsszelben a NATO-tagállamok nagykövetei, hogy megvitassák a Lengyelországban kialakult helyzetet.

E cikkely alkalmazása tehát nem katonai jellegű, tanácskozási szintű egyeztetéseket jelent. Ennél súlyosabb lenne a jobban ismert ötödik cikkely alkalmazása, mely már katonai opciót is tartalmazhat. (A NATO történetében egyszer alkalmazták az ötös cikkelyt, az USA elleni, 2001. szeptember 11-ei terrortámadások után. Az ötös cikkely sem jelentene egyébként feltétlenül katonai válaszlépést. 2001-ben is csupán egy közös nyilatkozatig jutott a NATO legfőbb döntéshozó testülete, az Észak-atlanti Tanács – erről Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő nyilatkozott a 24.hu-nak szerdán.)

Tusk a varsói parlamentben azt mondta, hogy éjszaka 19 alkalommal sértették meg a légterüket orosz drónok, amelyek közül néhányat le is lőttek. Személyi sérülés vagy haláleset nem történt – tette hozzá, orosz provokációról beszélve. A lengyel miniszterelnök elmondta, hogy a drónok jelentős része Fehéroroszország területéről hatolt be a lengyel légtérbe.