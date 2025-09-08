agyonlőttékautóbuszgépfegyverizrael
Nagyvilág

Két gépfegyveres tüzet nyitott egy autóbuszra Jeruzsálemben, több halott van

Menahem Kahana / AFP
24.hu
2025. 09. 08. 10:22
Menahem Kahana / AFP

Két terrorista lövésekkel autóbuszok utasaira támadt egy jeruzsálemi kereszteződésben hétfő reggel, négyen meghaltak, több mint tízen megsebesültek, egy ember állapota továbbra is életveszélyes – jelentette az izraeli mentőszolgálat hétfő reggel.

Mint az MTI írja Jeruzsálem Ramot nevű lakónegyedében a reggeli közlekedési dugóban egy kereszteződésben veszteglő zsúfolt autóbusz utasaira lőttek terroristák. A merénylőket a helyszínen agyonlőtték.

Tizenöten sebesültek meg, a katonai rádió jelentése szerint közülük öt embert életveszélyes állapotban szállítottak kórházba a kiérkező rohammentősök.

A mentőszolgálat jelentése szerint négyen közülük kórházba szállításuk után belehaltak sérüléseikbe. Az első jelentések szerint két fegyveres merénylő lövöldözött a kereszteződésben, akik házi készítésű gépfegyverrel hajtották végre a támadást.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szijjártó: Trump nem üzent Magyarországnak
Gyilkos galócával szolgálta föl a Wellington bélszínt: életfogytiglani börtönre ítélték az ausztrál nőt, aki három rokonát ölte meg
Részegen megpróbálta kinyitni a repülőgép ajtaját, kényszerleszállást kellett végrehajtani
Égő autók, siklóvasút-tragédia és kínai köszöntő a hét képein
„A dolgozók szerint Anikó asszony a fehér kerámia csempét is leverette" – újabb hatvanpusztai képeket mutatott Hadházy
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik