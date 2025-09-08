Két gépfegyveres tüzet nyitott egy autóbuszra Jeruzsálemben, több halott van

Két terrorista lövésekkel autóbuszok utasaira támadt egy jeruzsálemi kereszteződésben hétfő reggel, négyen meghaltak, több mint tízen megsebesültek, egy ember állapota továbbra is életveszélyes – jelentette az izraeli mentőszolgálat hétfő reggel.

Mint az MTI írja Jeruzsálem Ramot nevű lakónegyedében a reggeli közlekedési dugóban egy kereszteződésben veszteglő zsúfolt autóbusz utasaira lőttek terroristák. A merénylőket a helyszínen agyonlőtték.

Tizenöten sebesültek meg, a katonai rádió jelentése szerint közülük öt embert életveszélyes állapotban szállítottak kórházba a kiérkező rohammentősök.

A mentőszolgálat jelentése szerint négyen közülük kórházba szállításuk után belehaltak sérüléseikbe. Az első jelentések szerint két fegyveres merénylő lövöldözött a kereszteződésben, akik házi készítésű gépfegyverrel hajtották végre a támadást.