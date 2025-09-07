Először vonult LMBTQ-zarándoklat a Vatikánba

Először rendeztek hivatalos LMBTQ-zarándoklatot a Vatikánban, közel 1400 hívő vonult szivárványos zászlókkal a Szent Péter-bazilikába. A zarándokok a hagyomány szerint a 25 évente kinyitott Szent Kapun keresztül léptek be a templomba – írja a BBC.

A zarándoklatot a jubileumi 2025-ös szent év részeként tartották meg, a 20 országból érkező hívek miséken és különféle eseményeken vesznek majd részt, privát audiencia azonban nincs tervben XIV. Leó pápával. Az évben közel 32 millió zarándokot várnak összesen a szent évvel kapcsolatos ünnepségekre.

A májusban megválasztott XIV. Leó egyelőre nem szólalt meg nyilvánosan az LMBTQ-közösségekkel kapcsolatban, elődje, Ferenc pápa azonban korábban többször is kiállt a közösség tagjai mellett. Hozzá kapcsolódik az a történelmi döntés is, miszerint a katolikus papok megáldhatják az LMBTQ-párokat.