Nagyvilág

Egész életében a szobájába zárva tartottak egy hatéves kislányt Brazíliában

Miguel SCHINCARIOL / AFP
24.hu
2025. 09. 07. 16:41
Miguel SCHINCARIOL / AFP
A gyermek sosem járt iskolába vagy orvosnál, beszélni sem tudott.

A rendőrök szabadítottak ki egy hatéves kislányt bántalmazó szülei lakásából Brazíliában.

A Daily Mail szerint a rendőrség egy névtelen bejelentés nyomán szállt ki a Sao Paulo államban található Sorocabában. A közlésük szerint egy hatéves lányt találtak, akit a szülei egész életében a szobájában zárva tartottak. A gyermeket sosem járatták sem óvodába, sem iskolába, nem tudott beszélni, rendkívül elhanyagolt állapotban volt, orvosnál sem járt soha, és az oltásait sem kapta meg.

Az ügyben eljáró gyermekvédelmi tanácsadó, Ligia Guerra elmondása szerint a kislány „teljesen apatikus állapotban volt, és mindenre rácsodálkozott.” A rendőrökkel hangokkal kommunikált. A gyermeket kórházba vitték megfigyelésre, majd egy gyermekotthonba szállították.

Szüleit őrizetbe vették, eljárás indult ellenük. Renata Zanin rendőrkapitány szerint a kislány anyja nem volt tisztában tetteik súlyával, a kihallgatás során nem mutatott megbánást.

