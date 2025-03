Kihúzza-e a csávából Donald a „trópusi Trumpot”?

Egy friss hír szerint Donald Trump amerikai elnök médiavállalata beperelte az egyik brazil legfelsőbb bírót, akit azzal vádolt meg, hogy a közösségi médiában cenzúrázza a jobboldali véleményeket. A per megindítása annak időpontja miatt különösen érdekes, hiszen órákkal ez előtt kezdte el tárgyalni a brazil igazságszolgáltatás, hogy őrizetbe vegyék-e Jair Bolsonaro volt elnököt, Donald Trump közeli szövetségesét.

Bolsonarót azzal vádolják, hogy törvénytelen eszközökkel akart hatalomban maradni, miután 2022-ben elvesztette a választást. A vele együtt perbefogott 33 ember között van egyébként többek között Bolsonaro védelmi minisztere és nemzetbiztonsági tanácsadója is. Ha a volt elnököt bűnösnek találják, akkor akár 30 évet is kaphat. Ő maga egyébként az eljárást az igazságszolgáltatás politikai fegyverként való felhasználásnak tekinti – hasonlóan Trumphoz, aki az ellene indított különböző nyomozásokat szintén rendre így minősítette.

Semmi más, mint a politikai mozgalmam kriminalizálására irányuló kétségbeesett kísérlet, valamint arra való törekvés, hogy brazilok millióit hallgattassák el, elcsalva a következő választást még azelőtt, hogy egyetlen szavazatot is leadtak volna

– fogalmazott Bolsonaro, aki csupán annyit ismert el, hogy bár fontolgatta a szükségállapot bevezetését, ettől később mégis elállt.

Függetlenül attól, hogy mennyi az igazság a vádakban, a legfelsőbb bíróság számos mérsékelt brazil polgár szerint is túlságosan beleszól a politikába, és főleg Bolsonaróra céloz. A dolog persze a radikális jobboldalt még inkább a szélre tolja és radikalizálja. Amikor például 2023-ban a volt elnök hívei lázadni kezdtek, a törvényhozás mellett a legfelsőbb bíróság épületét is megtámadták. Egy másik alkalommal pedig Bolsonaro egyik híve bombamerényletet akart elkövetni a bíróság ellen.

Hozzá kell tenni, hogy Bolsonaro idején pedig az ellenzéki vetélytársát, Luiz Inácio Lula da Silvát támadták a hatóságok egy korrupciós ügy miatt. Vagyis Brazíliában van hagyománya az igazságszolgáltatás fegyverként való használatának.

A mostani ügy nem választható el Trump második elnökségétől – még belpolitikai szinten sem. A The Guardian beszámolója szerint Brazíliában sokan az USA-val hasonlítják össze saját országukat, megjegyezve, hogy Trump a Capitolium ostromának támogatásával akart törvénytelen módon hatalomban maradni 2020-ban, és most ismét a Fehér Házban ül, miközben Brazíliában Bolsonaro puccskísérletének következménye is van.

Conrado Hübner Mendes, a Sao Paolo-i Egyetem alkotmányjogász-professzora szerint „több mint elég bizonyíték van” arra nézve, hogy Bolsonaro bűnös. Szerinte politikai karrierjének ezzel vége van, ám ettől még a hívei megmaradtak, ahogyan sokan szabadlábon vannak a kísérlet kitervelői közül is. Ráadásul Bolsonaro is csak akkor kerül letartóztatásba, ha az ügye előrehalad.

Politikailag ugyan ártott neki, ám a támogatottságát bizonyos szempontból még növelte is

– szemléltette Bolsonaro ellentmondásos helyzetét Mendes, aki szerint a volt elnök akár áldozatnak is mutathatja magát.

Ricz Judit, a HUN-REN KRTK Világgazdasági Intézet kutatója úgy látja: Bolsonarónak politikai felelőssége mindenképpen van az ügyben, a kérdés inkább az, mennyire közvetlenül folyt bele az eseményekbe:

A novemberi rendőrségi jelentés 884 oldalas volt, ez még elsősorban arról szólt, hogy Bolsonaróék szisztematikusan törekedtek arra, hogy bizalmatlanságot keltsenek a választási rendszerben, rendeletet alkottak, hogy jogi fedezetet biztosítsanak a tervnek, nyomást gyakoroltak a katonai vezetőkre, hogy támogassák a tervet, és lázadást szítottak a fővárosban. A mostani, 2025. februári vádirat 272 oldalas, és azzal vádolja Bolsonarót – és 33 további társát – hogy nem csupán a 2022-es brazíliai választások megzavarására és az eredményeinek megdöntésére irányuló összeesküvést szítottak, hanem a tervükben szerepelt Lula megölése is. Nyilván a vádemelés mögött alapos bizonyítékok is vannak, de ez egy bírósági ügy, várjuk meg a végét

– fogalmazott a kutató.

De hogyan is zajlott a brazil választásokat követő kaotikus periódus?