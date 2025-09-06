villámfalutűzdrognitz
Villám lobbantott lángra egy német falut

Óriási dörrenés hallatszott, aztán egy pillanatra úgy kivilágosodott az éjjeli ég, mintha fényes nappal lett volna – így emlékeznek vissza a drognitziak arra a villámlásra, amelyik a péntekre virradó éjjel tűzvészt okozott a mintegy 600 lelkes türingiai faluban.

Először egy pajta kapott lángra, majd a lángok szélsebesen átterjedtek három lakóházra és több gazdasági épületre – írja a helyi sajtóra hivatkozva a Metro című brit lap. A tűzoltókat nem sokkal éjfél után riasztották.

Százötvenen dolgoztak a lángok megfékezésén, pénteken, napközben még bőven volt oltanivalójuk, a parázs még több helyen fellobbant.

Sérülésekről nem érkezett hír, de a tűzvészben tizennyolc ember otthontalanná vált: a legfiatalabb közölük 2, a legidősebb 96 éves. Az anyagi kár meghaladja az egymillió eurót (393 millió forintot).

