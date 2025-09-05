Lemondott a brit miniszterelnök egyik legfontosabb embere, miután túl kevés adót fizetett be egy ingatlanvásárlás után

Benyújtotta lemondását Angela Reyner brit miniszterelnök-helyettes és lakásügyi miniszter, miután kiderült, hogy nem megfelelő összeget fizetett be adóként egy lakásvásárlás után. Reyner állítása szerint hibázott, amikor megállapította az új lakás vásárlása után befizetendő adót. A távozása nagyon fájhat Keir Starmer kormányának.

Rayner kénytelen volt benyújtani a lemondását, miután egy független etikai testület megállapította, hogy hibázott, amikor nem kért megfelelő szakértői adótanácsot, mielőtt 40 ezer fonttal kevesebb adót fizetett volna be egy Hove-ban vásárolt lakás után.

A miniszterelnök-helyettes levélben vállalta a felelősséget és sajnálatát fejezte ki az ügyért. Starmer kormányát az elmúlt időszak egyik legnagyobb lemondási hulláma érte el, ezért a brit miniszterelnök át tervezi alakítani a kabinetjét.