Lemondott a brit miniszterelnök egyik legfontosabb embere, miután túl kevés adót fizetett be egy ingatlanvásárlás után

Oli SCARFF / AFP
admin Kerner Zsolt
2025. 09. 05. 16:55
Oli SCARFF / AFP

Benyújtotta lemondását Angela Reyner brit miniszterelnök-helyettes és lakásügyi miniszter, miután kiderült, hogy nem megfelelő összeget fizetett be adóként egy lakásvásárlás után. Reyner állítása szerint hibázott, amikor megállapította az új lakás vásárlása után befizetendő adót. A távozása nagyon fájhat Keir Starmer kormányának.

Rayner kénytelen volt benyújtani a lemondását, miután egy független etikai testület megállapította, hogy hibázott, amikor nem kért megfelelő szakértői adótanácsot, mielőtt 40 ezer fonttal kevesebb adót fizetett volna be egy Hove-ban vásárolt lakás után.

A miniszterelnök-helyettes levélben vállalta a felelősséget és sajnálatát fejezte ki az ügyért. Starmer kormányát az elmúlt időszak egyik legnagyobb lemondási hulláma érte el, ezért a brit miniszterelnök át tervezi alakítani a kabinetjét.

