Eltűnt egy ember egy hatalmas földcsuszamlásban Norvégiában

Valószínűleg meghalt az a dán munkás, aki egy hatalmas földcsuszamlás során tűnt el a norvégiai Trondheimtől északra fekvő Levanger közelében – írja az NRK norvég közszolgálati hírportál.

Az agyagos talaja miatt nehéz építési terepnek számító térségben pályafelújítási munkálatokat végez a Bane Nor norvég vasúttársaság. Az eltűnt munkás is ezen a felújításon dolgozott. Bár szombaton egész nap keresték a férfit a hatóságok, nem találták meg, ezért feltételezik, hogy életét veszítette.

A földcsuszamlás egy autót is a közeli tóba sodort, de a sofőrnek sikerült időben elhagyni a járművét. A férfit kimentették és kórházba szállították. A hatóságok szerint nincsenek további sérültek, vagy áldozatok.

A földcsuszamlás okait egyelőre nem tisztázottak: Jon-Erik Lunøe, a Bane Nor vezére azt mondja, az ügyben vizsgálat zajlik, ezért korai még kijelenteni, hogy a vasúti munkálatok okozták a katasztrófát.