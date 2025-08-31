földcsuszamlásvasútfelújításeltűnt
Eltűnt egy ember egy hatalmas földcsuszamlásban Norvégiában

Ole Martin Wold / NTB / AFP
2025. 08. 31. 08:44
Ole Martin Wold / NTB / AFP
Egy fölcsuszamlás következtében hatalmas kráter keletkezett egy autópályán augusztus 30-án reggel a norvégiai Levanger közelében. A területen vasúti felújítási munkálatok zajlanak. Egy ember eltűnt, feltehetően életét veszítette.

Valószínűleg meghalt az a dán munkás, aki egy hatalmas földcsuszamlás során tűnt el a norvégiai Trondheimtől északra fekvő Levanger közelében – írja az NRK norvég közszolgálati hírportál.

Az agyagos talaja miatt nehéz építési terepnek számító térségben pályafelújítási munkálatokat végez a Bane Nor norvég vasúttársaság. Az eltűnt munkás is ezen a felújításon dolgozott. Bár szombaton egész nap keresték a férfit a hatóságok, nem találták meg, ezért feltételezik, hogy életét veszítette.

A földcsuszamlás egy autót is a közeli tóba sodort, de a sofőrnek sikerült időben elhagyni a járművét. A férfit kimentették és kórházba szállították. A hatóságok szerint nincsenek további sérültek, vagy áldozatok.

A földcsuszamlás okait egyelőre nem tisztázottak: Jon-Erik Lunøe, a Bane Nor vezére azt mondja, az ügyben vizsgálat zajlik, ezért korai még kijelenteni, hogy a vasúti munkálatok okozták a katasztrófát.

