Zelenszkij elmondta, hol tárgyalna Putyinnal

Volodimir Zelenszkij kedden arról beszélt, hogy javaslata szerint Törökország, az Öböl-menti országok vagy európai országok adhatnának otthont Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott esetleges tárgyalásainak – írja a Reuters.

Az ukrán elnök szokásos esti üzenetében elmondta, hogy ezekkel az országokkal a héten fel is veszik a kapcsolatot. Hozzátette: Ukrajna a lehető legteljesebb mértékben elő fog készíteni a háború befejezése érdekében.

Zelenszkij közvetlen tárgyalásokat sürget Putyinnal, hogy Oroszországot a háború befejezésére ösztönözze, ám Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a minap azt közölte, hogy Moszkva részéről ez jelenleg nincs napirenden.

Az ukrán államfő közölte, hogy a tárgyalások előrehaladása Ukrajna partnereivel, elsősorban az Egyesült Államokkal való koordináción múlik, hogy megfelelő nyomást gyakoroljanak Oroszországra. Ezt hétfőn vitatták meg Keith Kellogg amerikai különmegbízottal is megvitatták Kijevben. Zelenszkij úgy látja, Oroszország továbbra is kerüli a valódi tárgyalásokat, amit csak szigorúbb szankciók, magas vámok és valódi nyomásgyakorlás változtathat meg.