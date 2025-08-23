Hét kilométeres tavat duzzasztott egy nap alatt egy sárlavina Pakisztánban

Hét kilométer hosszú tó alakult ki Észak-Pakisztánban, miután egy hegyi sárlavina elzárta a Ghizer folyó medrét.

A Reuters híradása szerint a felduzzasztott folyó az eddigi áradásoknál is nagyobb katasztrófával fenyeget, a lavina által létrehozott gát átszakadásával ugyanis óriási vízözön zúdulhat az alsó szakaszon fekvő településekre.

A Nemzeti Katasztrófavédelmi Hatóság közlése szerint az iszapfolyás pénteken ömlött a Ghizer főmedrébe. A dugulás egy „gátszerű képződményt” hozott létre, amely jelentős veszélyt jelent a tartomány lakosságára Ghizer, Gilgit, Astore és Diamer körzetekben.

Az új tó katasztrofális áradást okozhat – idézte a hírügynökség Zakir Hussaint, a Tartományi Katasztrófavédelmi Hatóság főigazgatóját.

Ghizer az ország északnyugati hegyvidéke közelében fekszik, itt az elmúlt egy hétben már majd 400 ember halálát okozták a monszun időszak felhőszakadásai.

A nemzeti hatóság által megosztott videón látható, ahogy a fekete iszap lecsúszik a hegyről, majd a folyóban landol. Hasonló iszapfolyamok érkeztek a folyóba különböző hegyoldalakról .

A folyó alsóbb szakaszán élő közösségeket arra utasították, hogy maradjanak fokozott készültségben, és hagyják el a folyó menti területeket.