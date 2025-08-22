Razziát tartott az FBI Trump korábbi tanácsadójánál, aki szembefordult az elnökkel

Péntek reggel razziát tartott az FBI John Bolton washingtoni házánál. Bolton korábban hosszú ideig Donald Trump nemzetbiztonsági tanácsadója volt, de aztán még az első elnöki ciklus közepén megromlott köztük a kapcsolat, többek között Afganisztán, Irán és Észak-Korea ügyében sem értettek egyet.

Az év elején Bolton egyike volt annak a közel ötven hírszerző tisztviselőnek, akiknek a biztonsági engedélyét visszavonta Trump, most pedig a Guardian írása szerint az FBI is kiszállt hozzá. Hogy pontosan miért, azt nem lehet tudni, a nyilvánossághoz csak annyi jutott el, hogy a házkutatás valamilyen minősített adatokkal volt kapcsolatos.

Péntek reggel az FBI igazgatója közzétett egy posztot az X-en, amiben nevek említése nélkül annyit írt:

SENKI nem áll a törvények felett.

Bolton egyébként nem volt otthon a házkutatás idején, ő maga a CNN újságíróitól értesült arról, hogy szövetségi nyomozók vannak az otthonában. Sajtóhírek egybehangzóan állíták, hogy a férfit nem vették őrizetbe.

Az esettel kapcsolatban a másik oldalról Meghan Hays szólalt meg, aki egy ciklussal korábban Joe Bidennek dolgozott tanácsadóként. Szerinte egyértelműen Trump politkai bosszújáról szól az eset, aminek tetejében ráadásul az FBI erőforrásait is pazarolják az illetékesek. Az FBI később a The New York Timesnak csak annyit mondott az üggyel kapcsolatban, hogy a nyomozóik a bíróság által engedélyezett tevékenységet folytattak.