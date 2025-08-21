északi áramlatfelrobbantásbalti-tenger
Egy ukrán férfit tartóztattak le az Északi Áramlat felrobbantása miatt

2025. 08. 21. 14:28
Egy ukrán férfit tartóztattak le Olaszországban a 2022-es Északi Áramlat felrobbantásával összefüggésben – jelentette be a német ügyészség a Reuters tudósítása szerint.

Mint ismert a Balti-tengerben futó Oroszországból Németországba vezető földgáz-vezetéket robbanások rázták meg, a szabotázs-cselekménnyel az oroszokat és az ukránokat egyaránt megvádolták, de mindenki tagadta, hogy köze lett volna a támadáshoz.

A most őrizetbe vett férfi, Serhii K. a német ügyészség szerint tagja volt annak a csoportnak, amely robbanószereket helyezett a gázvezeték mellett. A csapat Rostockból egy bérelt jachttal hajózott a dán Bornholm-sziget közelébe a robbantás végrehajtása érdekében.

