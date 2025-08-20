Egy drón zuhanhatott le nagy robbanással Kelet-Lengyelországban

Valószínűleg egy drón lehetett az a tárgy, amely a kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban zuhant le szerdán – közölte szerdai sajtóértekezletén Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter. A hatóságok vizsgálják, esetleg katonai légieszközről van-e szó.

A politikus arra reagált, hogy a fehérorosz határtól mintegy 120 kilométerre, az ukrán határtól pedig mintegy 100 kilométerre fekvő Osiny településen szerdára virradóan egy azonosítatlan légieszköz zuhant le egy kukoricaföldre, és felrobbant.

Feltehetőleg egy lezuhant drónról van szó

mondta el Kosiniak-Kamysz. Hozzátette: folyamatban van pirotechnikai vizsgálat annak megállapítására, hogy katonai célú drónról van-e szó, vagy csempészetre használták-e. Megjegyezte: nem zárható ki az sem, hogy szabotázsakció történt, és a vizsgálat során „nem szabad kizárni” az esetleges összefüggést sem az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokkal, sem egy orosz provokációval.

Annak kapcsán, hogy szerda délelőtt a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága az X-en közölte: sem Ukrajna, sem Fehéroroszország irányából nem észleltek határsértést, Kosiniak-Kamysz megerősítette: előzetes elemzés szerint a radiolokációs rendszerek nem észleltek a lengyel légtér megsértését. Az adatokat azonban még felülvizsgálják – tette hozzá.

A helyi rendőrség közölte: a tárgy lezuhanása után a lakosok robbanást jelentettek. Több ház ablaka betört, senki sem sérült meg – tudatták.

Osiny, lubelszczyzna, ok. 100 km od granicy z Ukrainą. Policja odnalazła nadpalone, metalowe i plastikowe szczątki. https://t.co/tdwN6vQ0cq pic.twitter.com/zz3D7Wmi2V — 1 Star (@PawelSokala) August 20, 2025

(MTI)