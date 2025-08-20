Ittasan balesetet okozott egy légiutas-kísérő, majd munkára jelentkezett

Munkába menet, ittas állapotban karambolozott a Virgin Atlantic egyik légiutas-kísérője, mégis szolgálatra jelentkezett a londoni Heathrow repülőtéren – írja a BBC. A 44 éves Kathryn Scott vérében a megengedettnél négyszer annyi alkohol volt.

A nő megpróbált felszállni a járatára, de miután a rendőrség megtudta, hogy balesetet okozott, leszállították a gépről, majd kihallgatták.

Scott egy fekete Hyundai-t vezetve karambolozott egy körforgalomban, a baleset után pedig otthagyta az autóját, végül egy járókelő vitte el a reptérre.

A nő a rendőröknek azt mondta, hogy a kormánymű hibája miatt karambolozott. Azt is állította, hogy csak 2 pohár bort ivott, ráadásul 8 órával a műszakja kezdete előtt, a teszt azonban kimutatta, hogy 100 milliliter vérében 91 milligramm alkohol volt, a brit légiutas-kísérők esetében viszont 20 milligramm a határérték.

Scott a bíróság előtt mindent tagadott, ügyvédje azt mondta, hogy védencének májbetegsége van, ami hatással van az alkohol feldolgozására.

A légiutas-kísérőt óvadék ellenében szabadlábra helyezték, december 11-én tartják a tárgyalását az Uxbridge-i bíróságon.