Gyújtogatott és kalapáccsal rongálta a kijelzőket egy férfi a milánói repülőtéren

Káosz alakult ki a milánói Malpensa repülőéren augusztus 20-án, miután egy férfi gyújtogatott és kalapáccsal rongált az 1-es terminálban – írja a Metro. Az eset délelőtt fél 11 körül történt, a terminált egy időre ki is kellett üríteni. A férfi ámokfutásáról felvétel is készült, amit az Instagramon is közzétettek.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Advogada Noemi Carvalho (@advogadanoemigcarvalho) által megosztott bejegyzés



A lap szerint a férfi egy szemetest gyújtott fel, a videóban már csak az látható, ahogy lángok felcsapnak a háttérben. Az utasok egy része értetlenül szemlélte a történteket, mások elmenekültek a helyszínről. Picivel később a férfi kalapáccsal esett neki a kijelzőknek, a lap szerint a biztonsági személyzet tagjait is meg akarta ütni, végül sikerült megállítani és a földre vinni.

#Últimahora 🔴 Un hombre africano armado con un martillo es noqueado con un extintor en la T1 del aeropuerto de #Malpensa, en #Milán, tras provocar destrozos y un incendio en la zona de facturación.#Italia #Italy #Milano pic.twitter.com/ESOkfGM8wp — eSPAINews (@eSPAINews_) August 20, 2025



A Lombardiai Repülőterek Szövetsége később azt közölte, hogy a tűzoltók megfékezték a lángokat, a férfit pedig letartóztatták,azt egyelőre nem tudni, hogy miért követhette el a tettét.

Az érintett területeket egy időre lezártak, illetve kiürítettek, így késésekre vagy akár járattörlésekre is számítani kell a repülőtéren.