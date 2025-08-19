Hadházy: Múltkor a kerekemet szúrták ki, most meg akartak ölni

Hadházy Ákos független képviselő videót tett ki arról, hogy autóbalesete volt. Hadházy a videón arról beszél, hogy a hatvanpusztai majorság mellett legutóbb a kerekét szúrták ki, most egy férfi, aki szerinte a majorság biztonsági őre, nekiment autóval és fel akarta borítani, de ő borult fel.

A rendőröknek azt mondta, hogy az úton ment, mellette egy autó a fűben, meg akarta előzni, és ráhúzta a kormányt, de az út egyenlőtlensége miatt az ő autója borult fel.

Szerencsére nem történt sérülés.

– mondta el a láthatóan zaklatott képviselő, hozzátéve, hogy segítettek kimászni az autóból a másik úrnak is, mentőt egyikük sem kért.

Később kifejtette, hogy két autó is követte, egy hátulról próbálta leszorítani, egy pedig szembe jött fele és megpróbálta lezárni az útját, de nem sikerült, ezután fordult meg és próbálta oldalról leszorítani.

Hadházy az apja autójával ment, aminek az eleje össze is tört.