Toroczkai László várta Dorogon Magyar Pétert

Cikkünk frissül!

Magyar Péter országjárása Dorogra érkezett, a Tisza Párt vezetőjét pedig nemcsak szimpatizánsok várták a helyszínen, hanem Toroczkai László és több Mi Hazánk-támogató is. A Mi Hazánk vezetője megpróbált beszélni Magyar Péterrel, aki azt kérte a rendőröktől, hogy

vigyék el a rendzavarókat.

Toroczkai azt ismételgette, hogy nem tud Magyar rágalmaira reagálni. Magyar azt mondta, hogy ha Toroczkai valóban ellenzéki pártot vezetne, akkor a székesfehérvári kórháznál lenne. Ezután Toroczkai egy dossziét adott át Magyarnak, majd megkérdezte a Tisza Párt vezetőjét, hogy ő tehet-e fel kérdéseket. Magyar erre azt mondta, hogy csak civilek kérdezhetnek. Azt is megjegyezte, hogy

köszönjük, hogy a nyaraló Orbán Viktor elküldte a segédcsapatokat.

Toroczkai továbbra is azt hajtogatta Magyarnak, hogy ne rágalmazza őt, illetve, hogy ő vitatkozik Orbánnal is, csak vele a parlamentben.

Majd a Mi Hazánk elnöke arról beszélt, hogy a jövő héten egy az egész kormányt megrengető ügyet fognak felderíteni.

Toroczkai ezután rendőrökkel beszélgetett, miközben Magyar azt hangoztatta, hogy a MI Hazánk elnöke a Hír Tv-t, a TV2-t és a köztévét is odarendelte. Magyar végig azt kérte a rendőröktől, hogy vezessék ki Toroczkaiékat, de a rendőrök ezt nem tették meg.

Magyar egyébként számított a Mi Hazánk megjelenésére, erről egy keddi posztjában írt is.

A konfliktus után Magyar felállt a színpadra és beszélni kezdett, az összegyűlt párszáz ember között a Mi Hazánk szimpatizánsai, köztük Toroczkai is hallgatták. Magyar a beszéd elején jórészt hozzá is beszélt, amikor arról kezdett szólni, hogy nem ők engedték ki az embercsempészeket, és nem ők akartak menekülttábort nyitni Vitnyéden, helyette ők meg akarják tartani a határkerítést és hazahozni azt az uniós pénzt, ami ezért járna.

Egy ponton felkérdezte Toroczkait arról is, hogy az ő EP-képviselőjük miért nem ajánlja fel a fizetése egy részét jótékony célra. Toroczkai közölte vele a tömegből, hogy de, felajánlja, így Magyar később már csak a fideszeseket kérdezte ugyanerről.

Magyar kérdésekre is válaszolt, az egyik a pofátlan költségtérítések megszüntetéséről szólt, amit támogat. Ő úgy gondolja, hogy egy miniszter keressen normális pénzt, bár most úgy tűnik, ez sem akadály a korrupció felé. A második kérdés Perintfalvi Ritáról szólt, vagyis hogy Magyar kiáll-e mellette. Magyar azt mondta, hogy ő minden megtámadott nő mellett kiáll, és hogy Bódis Kriszta írt erről az ügyről, ami olyan, mintha a Tisza írta volna.

Egy ponton egy kérdező gratulált, hogy konfliktus nélkül sikerült lerendezni a Mi Hazánk látogatását és senkit nem lökdöstek meg, amire Toroczkai közbeszólt, hogy őt igen. Magyar pedig nevetve közölte vele, hogy

Elnök úr, nemár.

Majd elmondta, hogy egy nő hozzáért, és erről panaszkodik.