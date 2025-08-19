Orbán: Európa-Oroszország csúcstalálkozó kell

Az Európai Unió 27 tagállamának vezetője ma tanácskozást tartott.
1. Beigazolódott, hogy a harmadik világháború veszélyét csak egy Trump-Putyin találkozóval lehet csökkenteni.
2. Beigazolódott, hogy az elszigetelésre épülő stratégia elbukott.
3. Beigazolódott, hogy az orosz-ukrán háborúnak nincs megoldása a frontvonalon, csak a diplomáciai erőfeszítések hozhatnak megoldást.
4. Beigazolódott, hogy Ukrajna európai uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent, ezért a tagság és a biztonsági garanciák összekötése felesleges és veszélyes.
Magyarország üdvözli a Trump-Putyin tárgyaláson megtett lépéseket és támogatja a további tárgyalási folyamatot, különös tekintettel egy második Trump-Putyin találkozóra. Napirenden tartjuk azt a magyar kezdeményezést, hogy az Unió minél hamarabb indítványozzon egy Európa-Oroszország csúcstalálkozót.
– írja Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-csoportjában még ennél is tovább megy, és arról ír, hogy ha nem lesz Oroszország-EU-csúcs, akkor nemhogy Washingtonba, de még Moszkvába is évekig csak audienciára járhatunk majd.
Szijjártó a videókonferenciáról rohan tovább tárgyalni a gazdasági stratégiai partnerekkel. Mert a háború közben az európai-amerikai vámháborút is kezelni kell. A Magyarországra gyakorolt hátrányos következményeket el kell hárítani. Ez lesz a csütörtöki kormányülés egyik napirendi pontja.
– zárja Orbán Viktor.
