Orbán: Európa-Oroszország csúcstalálkozó kell

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2025. 08. 19. 16:22
Varga Jennifer / 24.hu

Az Európai Unió 27 tagállamának vezetője ma tanácskozást tartott.

 

1. Beigazolódott, hogy a harmadik világháború veszélyét csak egy Trump-Putyin találkozóval lehet csökkenteni.

 

2. Beigazolódott, hogy az elszigetelésre épülő stratégia elbukott.

 

3. Beigazolódott, hogy az orosz-ukrán háborúnak nincs megoldása a frontvonalon, csak a diplomáciai erőfeszítések hozhatnak megoldást.

 

4. Beigazolódott, hogy Ukrajna európai uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent, ezért a tagság és a biztonsági garanciák összekötése felesleges és veszélyes.

 

Magyarország üdvözli a Trump-Putyin tárgyaláson megtett lépéseket és támogatja a további tárgyalási folyamatot, különös tekintettel egy második Trump-Putyin találkozóra. Napirenden tartjuk azt a magyar kezdeményezést, hogy az Unió minél hamarabb indítványozzon egy Európa-Oroszország csúcstalálkozót.

– írja Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-csoportjában még ennél is tovább megy, és arról ír, hogy ha nem lesz Oroszország-EU-csúcs, akkor nemhogy Washingtonba, de még Moszkvába is évekig csak audienciára járhatunk majd.

Szijjártó a videókonferenciáról rohan tovább tárgyalni a gazdasági stratégiai partnerekkel. Mert a háború közben az európai-amerikai vámháborút is kezelni kell. A Magyarországra gyakorolt hátrányos következményeket el kell hárítani. Ez lesz a csütörtöki kormányülés egyik napirendi pontja.

– zárja Orbán Viktor.

Arról, hogy pontosan mi történt a Fehér Házban és mennyire erős Oroszország, itt írtunk. 

