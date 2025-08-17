Telefonon egyeztetett Szijjártó és Lavrov az alaszkai csúcsról

Szijjártó Péterrel egyeztetett telefonon Szergej Lavrov orosz külügyminiszter – közölte a TASZSZ orosz állami hírügynökség.
A magyar külgazdasági és külügyminiszterrel az ukrajnai háborút jelenlegi állását vitatták meg pénteki alaszkai csúcs tükrében, valamint „kitértek az Oroszország és Magyarország közötti együttműködés gyakorlati kérdéseire is, beleértve a kétoldalú politikai párbeszéd napirendjét”.
A közlemény szerint
a magyar fél kezdeményezte a beszélgetést.
Szijjártó a csúcsot megelőzően is egyeztetett az oroszokkal: akkor Denisz Manturovval, az orosz miniszterelnök-helyettessel telefonált.
Szijjártó Trump és Putyin csúcstalálkozójáról később azt írta, „a világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai-orosz párbeszéd, ezért nagyrabecsülés illeti a két elnököt a csúcstalálkozó létrejöttéért”.
A TASZSZ után Szijjártó is beszámolt a telefonhívásról. A Facebookján azt írta:
Az amerikai külügyminiszter-helyettes után, tegnap este Szergej Lavrov orosz kollégámmal is – aki személyesen volt jelen az alaszkai csúcstalálkozón – váltottam pár szót telefonon. Megerősítettem, hogy Magyarország továbbra is a béke oldalán áll, érdekünk a konfliktus tartós rendezése, valamint a béke és a biztonság visszaköltözése Közép-Európába. Elmondtam azt is, hogy mi nagyra értékeljük a csúcstalálkozó létrejöttét, hiszen történelmi tapasztalataink világosak: ha az amerikaiak és az oroszok között civilizált együttműködés van, akkor a világ egy biztonságosabb hely.