Telefonon egyeztetett Szijjártó és Lavrov az alaszkai csúcsról

Szijjártó Péterrel egyeztetett telefonon Szergej Lavrov orosz külügyminiszter – közölte a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

A magyar külgazdasági és külügyminiszterrel az ukrajnai háborút jelenlegi állását vitatták meg pénteki alaszkai csúcs tükrében, valamint „kitértek az Oroszország és Magyarország közötti együttműködés gyakorlati kérdéseire is, beleértve a kétoldalú politikai párbeszéd napirendjét”.

A közlemény szerint

a magyar fél kezdeményezte a beszélgetést.

Szijjártó a csúcsot megelőzően is egyeztetett az oroszokkal: akkor Denisz Manturovval, az orosz miniszterelnök-helyettessel telefonált.

Szijjártó Trump és Putyin csúcstalálkozójáról később azt írta, „a világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai-orosz párbeszéd, ezért nagyrabecsülés illeti a két elnököt a csúcstalálkozó létrejöttéért”.

A TASZSZ után Szijjártó is beszámolt a telefonhívásról. A Facebookján azt írta: