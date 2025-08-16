trump-putyin csúcsdonald trumpvlagyimir putyinalaszka
Szijjártó megszólalt a Trump-Putyin találkozóról

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 08. 16. 06:40
Mohos Márton / 24.hu

A világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai-orosz párbeszéd, ezért nagyrabecsülés illeti a két elnököt a csúcstalálkozó létrejöttéért

– írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán szombaton. Szijjártó Péter szerint „ma ismételten bebizonyosodott: az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása”.

A békét csak tárgyalással, párbeszéddel, a diplomáciai csatornák nyitva tartásával lehet elérni. Mi, magyarok három és fél éve képviseljük ezt az álláspontot, szemben Brüsszellel és a háborúpárti európai politikusokkal

– fogalmazott. A találkozó egyébként megállapodás nélkül ért véget, habár Donald Trump amerikai elnök a csúcs végeztével azt mondta, a találkozót követően felhívja a NATO vezetését és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is. Galériánkat az eseményről itt tudják megnézni:

