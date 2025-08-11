szijjártó péter
Szijjártó az orosz miniszterelnök-helyettessel telefonált a Trump-Putyin találkozóról

Szijjártó Péter a Formula 1 Magyar Nagydíj vasárnapi napján 2025. augusztus 3-án a Hungaroringen, Mogyoródon.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Denisz Manturovval, az orosz miniszterelnök-helyettessel egyeztetett telefonon a pénteki Donald TrumpVlagyimir Putyin csúcstalálkozóról.

A külügyminiszter azt írta a Facebook-oldalán, hogy az amerikai és az orosz elnök találkozójának jelentősége „még a Holdról is látszik”, a napokban „minden bizonnyal Alaszka lesz a legkeresettebb földrajzi név az internetes keresőkben”.

Szijjártó és Manturov a hétfő délutáni telefon során áttekintették „a csúcstalálkozót megelőző nemzetközi politikai körülményeket”.

„Megerősítettem Magyarország álláspontját, mely szerint az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása, amit legnagyobb eséllyel egy amerikai-orosz megállapodás hozhat el. Ezért Magyarország üdvözli és nagy várakozással tekint az amerikai és az orosz elnök találkozójára” – írta.

„Mi mindig is a tűzszünet, a béketárgyalások és a diplomáciai csatornák nyitva tartása mellett érveltünk, akkor is, amikor minket ezért alpári támadások értek az európai és a korábbi amerikai politikai vezetők részéről” – folytatta.

Szijjártó Péter szerint Magyarország a csúcstalálkozó sikerében érdekelt, ahhoz „minden szükséges támogatást megadunk, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy megakadályozzuk a csúcstalálkozót ellehetetleníteni, megnehezíteni próbáló brüsszeli törekvéseket”. (via MTI)

