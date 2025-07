Így rázta az autókat a brutális kamcsatkai földrengés

Sorra jönnek a felvételek a Richter-skála szerint 8,8-as erősségű földrengésről Kamcsatkából, amely a történelem hatodik legerősebb földrengésének mért az amerikai geológiai szolgálat.

A földrengés miatt az utcára szaladtak az emberek, de ott sem nyugodhattak meg teljesen, mert az összes ott parkoló autó erősen rázkódott.

Video from #Kamchatka

From the 8.7 #earthquake

Imagine leaving your building and seeing the cars shaking like crazy#russia #kamchatkaearthquake pic.twitter.com/g9sBKBV4R8

