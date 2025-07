Minden eddiginél nagyobb orosz támadás történt az éjjel

Előző éjszaka az eddigi legnagyobb orosz drón- és rakétatámadást szenvedte el Ukrajna a háború kitörése, azaz 2022 februárja óta: 728 drónt és 13 rakétát lőttek ki az oroszok Ukrajnára az AFP jelentése szerint. A korábbi legnagyobb orosz bombázás során „csak” 550 drónt és rakétát zúdítottak Ukrajnára, ami a múlt héten történt.

Az ukrán légvédelem 711 drónt szedett le vagy térített el és hét cirkálórakétát lőtt le, de így is négy városban okoztak károkat a becsapódások.

President @ZelenskyyUa: A new massive Russian attack on our cities. It was the highest number of aerial targets in a single day: 741 targets – 728 drones of various types, including over 300 shaheds, and 13 missiles – Kinzhals and Iskanders. Most of the targets were shot down.… pic.twitter.com/tpASdyuosP

— Defense of Ukraine (@DefenceU) July 9, 2025