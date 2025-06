Durva vihar csapott le a horvát tengerpartra – videók

Hatalmas vihar csapott le a horvát tengerpartra hétfő este, az óriási hullámzás, az eső és a jégeső csak kedd hajnalban csillapodott, de Rovinjtól Záráig (Zadar) számos hajó megrongálódott, többen megsérültek – közölte kedden a Jutarnji List zágrábi napilap.

A rovinji tűzoltóság harminc sérült jachtot vett nyilvántartásba és három sérültről számolt be, akiket a pólai (Pula) kórházba szállítottak. A helyi jelentések szerint a vihar a szárazföldön is jelentős károkat okozott, az óránkénti több mint 110 kilométeres erősségű szél nagyobb fákat is kicsavart, több útkereszteződés vált használhatatlanná.

A tűzoltók a környező kempingekben is mentik a nyaralókat, a kidőlt fák ugyanis ott is gondokat okoztak. A jelentős hullámzás miatt a tengeren hajók csapódtak egymásnak. Zadarnál elsüllyedt egy személyszállító hajó, amelynek 38 utasát és öttagú legénységét egy komp mentette meg.

(MTI)