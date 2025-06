Netanjahu: Irán bátor népe, a fény legyőzi a sötétséget

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök péntek este videóüzenetet tett közzé a Felkelő oroszlán hadműveletről, amiben egyenesen Irán népéhez szól.

Az izraeli miniszterelnök teljes nyilatkozata:

“Irán büszke népének.

A történelem egyik legnagyobb katonai műveletének, a Felkelő Oroszlán hadműveletnek a közepén vagyunk. Az iszlám rezsim, amely közel 50 éve elnyomja Önöket, azzal fenyeget, hogy elpusztítja országunkat, Izrael államot.

Izrael hadműveletének célja, hogy meghiúsítsa az iszlám rezsim nukleáris és ballisztikus rakétákkal való fenyegetését. Célunk elérésével egyúttal szabaddá tesszük az utat az Önök szabadságának eléréséhez.

Az elmúlt 24 órában kiiktattuk a legmagasabb rangú katonai parancsnokokat, magas rangú nukleáris tudósokat, az iszlám rezsim legjelentősebb [urán]dúsító létesítményét és ballisztikus rakétaarzenáljának nagy részét.

Még több is van kilátásban. A rezsim nem tudja, mi érte, vagy mi fogja érni. Soha nem volt még gyengébb. Itt a lehetőség, hogy felálljanak és hallassák a hangjukat.

Nő, élet, szabadság – Zan, Zendegi, Azadi [a kurd nőjogi mozgalom jelszavai – a szerk.]

Ahogy tegnap és már sokszor mondtam, Izrael nem az iráni nép ellen harcol. A mi harcunk a gyilkos iszlám rezsim ellen folyik, amely elnyomja és elszegényíti Önöket. Irán és Izrael népe Nagy Círusz napjai óta barátok.

Eljött az idő, hogy az iráni nép egyesüljön zászlaja és történelmi öröksége körül, és kiálljon az Önök szabadságáért a gonosz és elnyomó rezsimmel szemben.

Irán bátor népe, a fény legyőzi a sötétséget.”

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

To the proud people of Iran,

We are in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion.

The Islamic regime, which has oppressed you for almost 50 years threatens to destroy our country, the State of Israel. pic.twitter.com/F67bxcDitL

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 13, 2025