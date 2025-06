A Times of Israel azt írja: izraeli védelmi tisztviselők úgy vélik, hogy Natanzban jelentős károkat szenvedett a helyi nukleáris létesítmény, miután izraeli találta érte.

A támadásról videó is kering a közösségi médiában, de a felvétel a hitelességét független forrásból még nem igazolták:

Footage shared on social media shows the Israeli strikes on Iran’s Natanz nuclear facility earlier today. pic.twitter.com/yBcUxs23As

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2025