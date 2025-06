„Trump háborút indított a Los Angeles-iek ellen” – így lett a bevándorlásiak razziái elleni tiltakozásból több napos zavargás

Június 6-án az amerikai bevándorlási hivatal, az ICE hét olyan helyen is razziát tartott – beleértve a Home Depot lakberendezésiáruház-lánc egyik boltját, illetve a munkaügyi központokat –, ahol sejtésük szerint illegális bevándorlók lehetnek. A razzia közben letartoztatták Kalifornia legnagyobb szakszervezetének az elnökét, David Huertát, aki állítása szerint csak megfigyelte az eseményeket, az ügyészség szerint viszont elállta egy autó útját. Délután tüntetők kezdtek gyülekezni a belvárosban annál a szövetségi épületnél, ahol Huertát és másokat fogva tartottak, majd később a rendőrség könnygázt is bevetett a tüntetők feloszlatására, és az egész városra készenlétet rendeltek el.

Másnap, szombaton egy másik Home Depot-nál kezdtek el gyülekezni az ICE osztagai, ezúttal a Los Angeles külvárosának számító Paramountban, mire ott és a szomszédos Comptonban is tüntetők jelentek meg. A határőrség ismét könnygázt és villanógránátokat alkalmazott, míg a tüntetők kövekkel dobálták meg a hatósági autókat, és barikádot is építettek.

A helyzet elfajulására hivatkozva Donald Trump elrendelte a Nemzeti Gárda bevetését, mert az elnök szerint a tüntetők fellázadtak a kormány ellen.

Trump anélkül döntött így, hogy a kormányzó azt külön kérte volna – ilyen legutóbb 1956-ban történt.

Vasárnap, az éjszakai kijárási tilalom végeztével ismét tüntetők kezdtek gyülekezni Los Angeles belvárosában, miközben a városba megérkezett 300 nemzeti gárdista. Délután a rendőrség törvénytelennek minősítette a demonstrációkat – amelyek során egy, a munkáját végző fotóst és egy élőben tudósító tévériportert is eltaláltak a rendőrségi gumilövedékek –, és arra utasított mindenkit, hogy menjen haza, de az indulatok csak éjszakára csillapodtak valamelyest.

Hétfőn már kevesebb összecsapásra került sor a tüntetők és a rendőrség között, ugyanakkor már San Fransiscóban is zajlottak tüntetések, míg Santa Anában ugyancsak könnygázt vetettek be a hatóságok. Keddre 700 tengerészgyalogost vezényeltek a 12 ezer négyzetmétert lefedő Los Angeles megyébe, hogy segítsenek a rend fenntartásában. Összehasonlításképpen: ez akkora terület, mint Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom vármegye együttvéve. Mivel a tüntetések egy-egy helyre koncentrálódtak, így bármilyen drámai látványt nyújtanak is a beszámolók, Los Angeles és a környező települések életét nem befolyásolták a megmozdulások, például egy Pride-felvonulás is gond nélkül lezajlott közben.

Nélkülözhetetlenek, de nem kívánatosak

Az USA-ban élő illegális bevándorlók helyzete röviden úgy foglalható össze, hogy miközben a kormány ki szeretné őket toloncolni, az amerikai munkaerőpiac fontos szereplői, és hiányukat megérezné a gazdaság.