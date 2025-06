Parajd: Csak idő kérdése lehet, hogy a régi bánya teteje is beomoljon

Bogdan Ivan román gazdasági miniszter szerint fennáll a régi bánya beomlásának veszélye Parajdon, a székelyföldi településen szerdától nyolc külföldi szakértő segít a bányakatasztrófa utáni mentésben és a megoldáskeresésben. Az MTI tudósítása szerint magyar, német, spanyol és holland szakemberek román kollégáikkal közösen dolgoznak a megoldáson, miután Románia a parajdi eset miatt aktiválta az európai katasztrófavédelmi mechanizmust.

A gazdasági tárcavezető szerdán Mircea Fechet környezetvédelmi miniszterrel együtt tartott helyszíni szemlét, itt fogalmazta meg Ivan azt, hogy, fennáll annak a veszélye is, hogy beomlik a régi bánya teteje, és ez valószínűleg meg is fog történni, „de csak lassan, hetek, hónapok múlva”. Mindenesetre a munkagépekkel nem szeretnék felgyorsítani a folyamatot. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nem érinti negatívan a turisztikai részleget is magában foglaló, újabb bányarészt.

„Folyik a Korond-patak elterelése, a környezetvédelmi, vízügyi és bányászati szakemberek pedig közösen dolgoznak a bányát elöntő víz oly módon való kiszivattyúzásán, hogy az minél kisebb mértékben károsítsa a környezetet és a gazdaságot” – mondta el ezzel kapcsolatban a gazdasági miniszter.

A parajdi katasztrófa után a gazdasági minisztérium jelentést kért a szaktárcához tartozó összes bányaipari vállalattól esetleges problémáikról, szükséges intézkedésekről. Mircea Fechet környezetvédelmi miniszter felhívta a figyelmet a Korond-patak és a Kis-Küküllő vízének magas sótartalmára, elismerve, hogy

ez ökológiai katasztrófához vezethet.

Emlékeztetett, hogy literenként egy grammnyi só halpusztulást okoz a folyóvizekben, két grammnál pedig a teljes elővilág elpusztul. Közölte: várhatóan július elsejéig végeznek a patak elterelésével, ami megoldaná a problémát.

A Kis-Küküllő sótartalmának megnövekedése miatt 16 Maros megyei településen nem iható a vezetékes víz, emiatt a hatóságok szállítják az ivóvizet a lakosságnak. Fechet hangsúlyozta, hogy az illetékes hatóságok folyamatosan figyelik a parajdi fejleményeket, és bármikor készek közbelépni, ha a helyzet úgy kívánja.

Nyilatkozata szerint a sóbányában hétmillió köbméter víz lehet.

A parajdi településvezetés szerdán a közösségi médiában tájékoztatta a lakosságot az aktuális helyzetről. Mint közölték, a régi bánya felett kialakított védelmi zónát továbbra is lezárva tartják, és a környéken élők kitelepítése is érvényben marad. Az állami tulajdonban lévő Salrom működtette parajdi sóbányába a múlt hét elején tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét, a légúti betegségek kezelésére és látogatók fogadására kialakított turisztikai szintet és a legújabb, Telegdy-bányát is. Szombaton Nicusor Dan román államfő is felkereste a parajdi közösséget, és azt ígérte, hogy a hatóságok nem hagyják magukra a bajba jutott embereket: a bányászok és az idegenforgalomból élők kárpótlást kapnak, a sóbányát pedig a lehetőségek szerint részben vagy egészben, de legalább az idegenforgalom számára megpróbálják megmenteni.

A parajdi sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek keresnek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.

Kapcsolódó Nem zárható ki, hogy a víz hatására a falakból kioldódó só miatt a parajdi bánya összeomlik. A természeti katasztrófa azonban egyéb súlyos következményekkel is járhat: Erdély elveszítheti az egyik legfontosabb turistalátványosságát, a helyiek pedig a megélhetésüket. Számos előjele volt a sóbánya-katasztrófának, amely most veszélybe sodorta a parajdiak megélhetését