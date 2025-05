Először közöltek fotókat a vízzel elárasztott parajdi sóbányáról

A Meteoplus Facebook-oldalára kerültek fel elsőként képek a parajdi sóbányáról, amiken láthatóak a vízzel feltöltött bányajáratok és egy beszakadt sótömböt rejtő tárna is – vette észre a Transtelex. Korábban csak szórványos információk és szakmai becslések álltak rendelkezésre a károk mértékéről. A fotók alapján a bányabelső szerkezete már megindult.

Erdély egyik legfőbb turistalátványossága a felvételek tanúsága szerint borzalmas állapotban van, miután a hét eleji komoly esőzések miatt hatalmasra nőtt a Korond-patak vízhozama, a hordalék pedig felszakította a patak medrét védő vízzáró fóliát. Nagyon gyorsan megtelt a több száz méter mélységű bánya vízzel, elárasztotta a turisztikai szintet és a Telegdy-bányarészt is. Az utolsó civil kedden hagyta el a bányát.

A sótömbök leszakadása és a vízzel telítődött járatok azt jelzik, hogy megkezdődött a vízben a só oldódása. A só nagyon gyorsan oldódik a vízben, ezért a tartófalakból kimosódhat, ami pedig a szerkezet meggyengüléséhez, akár beomlásához is vezethet.

A lap arról is írt, szombaton a bányánál volt Salrom Országos Sótársaság vezérigazgatója, Constantin Dan Dobrea, aki megerősítette a sóoldódást. Mint mondta, a víz sótartalma most úgy 160 gramm literenként, vagyis a közelében sincs a 300 gramm/liternek, amikor a sókoncentráció elérné a maximumot, tehát nem tudna további sót kioldani, és ezzel a szerkezetet tovább gyengíteni.

A TransTelex azt is megjegyezte, hogy a képek – vagy legalábbis egy részük – lehet, hogy nem a mostani, hanem még egy korábbi állapotot mutatnak be.

Egyelőre kérdés, meg lehet-e menteni a bányát, ha igen, akkor is rengeteg időbe és pénzbe kerül majd. Kérdés például az is, mikor tudják majd megkezdeni a víz kiszivattyúzását, amit megnehezít az is, hogy előbb sótlanítani kell, hogy a környezetet kímélve vezethessék el. És nem csak a bányáról van itt szó, a helyiek megélhetéséről is. A helyzetről csütörtökön itt írtunk bővebben.

Szombaton Parajdra látogatott Románia több minisztere (Bogdan Ivan gazdasági, Tánczos Barna pénzügy- és Cseke Attila fejlesztési miniszter), Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, és Nicușor Dan is. Az államelnök sajtótájékoztatóján arról beszélt,

ez egy olyan eset, amit meg lehetett volna előzni,

ezért arra kéri a miniszterelnököt, hogy a kormány ellenőrző testülete vizsgálja ki, kik a felelősök a történtekért. Arra is ígéretet tett, hogy nem hagyják magukra az érintetteket, akik eddig ott turizmusból és bányászatból éltek.