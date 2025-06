Leleményesen rejtették el az ukránok Oroszországban a bombázók támadására használt drónhadsereget

Több mint másfél éves előkészület előzte meg a vasárnapi nagyszabású dróntámadást Oroszország területén, derült ki a kiszivárgott információkból.

Az ukrán titkosszolgálat Pautyna fedőnevű különleges művelettel, melyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen felügyelt, 41 stratégiai bombázót semmisítettek meg több orosz légibázison.

A dróntámadáshoz viszont elég komoly logisztika kellett. Az ukrán titkosszolgálat előbb a drónokat csempészte be Oroszország területére, majd később fából készült tárolókat is utánuk küldtek.

A drónokat ezekben a tárolókban rejtették el, majd kamionok tetejére rögzítették azokat.

Vasárnap a meghatározott időpontban a tárolók kinyíltak a tehergépjárműveken, a drónokat pedig távvezérléssel a légibázisokra irányították.

Az ukrán titkosszolgálat szerint minden, a műveletben résztvevő katona hazatért Ukrajnába.

‼️Unique footage and details of the preparation of the operation to destroy Russian air bases published by the SBU! Drones were hidden in the roofs of camouflaged cargo containers.

According to SBU sources, Ukraine’s Security Service conducted a special operation called… https://t.co/JcHfeRHOOC pic.twitter.com/Z3aldQSI7L

