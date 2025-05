Trump: Putyin megőrült

– írta Donald Trump amerikai elnök a saját közösségi oldalán, a Truth Socialön.

Trump szerint Putyin szükségtelenül öl meg egy csomó embert, és nem csak katonákat.

Rakétákat és drónokat lőnek ukrán városokra, minden ok nélkül. Mindig is azt mondtam, hogy EGÉSZ Ukrajnát akarja, nem csak egy darabját, talán ez bizonyosodik be most, de ha ezt teszi, az Oroszország bukásához fog vezetni!