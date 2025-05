Újabb rongálás az úzvölgyi katonatemetőnél – Videó

Ismeretlen tettes ellen született feljelentés a napokban Romániában, miután rongálás nyomaira bukkantak az úzvölgyi világháborús katonatemetőnél.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának alelnöke tett közzé videót a helyszínről kedden, a felvételen az látszik, hogy a földről szedik össze az eredetileg a temető falára kifüggesztett, összetépkedett tájékoztató feliratokat. Mindez a temető azon kapujánál történt, ahol 2019 júniusában a román nacionalisták (soraikban a jelenlegi legesélyesebb román elnökjelöltel, George Simionnal) összecsaptak magyar tüntetőkkel.

Borboly – aki posztjában kiemelte, az időjárás nem okoz ilyen károkat – azt állítja, a tett célja egyértelmű: a 2019-es provokáció szellemében újra megosztani, megalázni, félelmet kelteni a helyi közösségben. A tettesek pedig azt üzenik nekik, hogy „nincs itt keresnivalójuk”.

Az ügyben a politikus büntetőfeljelentést tett, hasonlóan Csíkszentmárton polgármesteri hivatalához és a megyei önkormányzathoz. A Maszol emlékeztet, hogy 2023-ban egyszer már megrongálták a szóbanforgó többnyelvű tájékoztató táblákat.

Mi történt 2019-ben?

Hat évvel ezelőtt az Úzvölgyéhez közeli dormánfalvi önkormányzata önkényesen román parcellát alakított ki a Hargita és Bákó megye határán fekvő katonatemetőben, melyet korábban a székelyföldi Csíkszentmárton község gondozott, és a magyar közösség magyar temetőként tartott számon. 2019. június 6-án több ezer román megemlékező erőszakkal, a magyar tüntetők élőláncát áttörve benyomult a temetőbe, hogy részt vegyen a román parcella és emlékmű román ortodox felszentelésén. A román nacionalisták között Simion is ott volt.

Néhány hónappal később Dormánfalva polgármestere kitüntetéseket adományozott azoknak, akik elsőkként jutottak be az úzvölgyi katonatemetőbe, és annak az ortodox papnak is, aki az erőszakos temetőfoglalás után felszentelte a román hősök parcelláját. A kitüntetettek között volt egy 14 éves fiú is, aki elsőként jutott a temetőbe, és a második világháborúban elesett magyar katonáknak emléket állító kőtömb tetejére felmászva lengette perceken át a román zászlót.