Nemcsak a pusztító földrengés sújtja a szétesőben lévő Mianmart

Múlt héten pénteken – Ázsiában több mint egy évszázada nem látott – 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Mianmart (avagy Burmát) és a szomszédos Thaiföldet, amit később több utórengés, köztük egy 6,4-es erősségű földmozgás követett. Mianmarban a természeti csapás következtében a hivatalos adatok szerint több mint háromezren, a több száz kilométerre lévő Thaiföldön 22-en haltak meg. A hivatalos számokat azonban Mianmar esetében óvatosan kell kezelni, egyes szakértők szerint jóval több lehet a halálos áldozatok száma, illetve sokan lehetnek még a romok alatt, továbbá több ezren sérültek meg, és rengeteg személyt tartanak nyilván eltűntként. Bár 100 órával a katasztrófa után is kiemeltek a romok közül egy férfit, már aligha fognak találni további túlélőket.

A világban utoljára 2023-ban volt ilyen erősségű földrengés, akkor Törökországban és Szíriában 55 ezren haltak meg. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata (USGS) prediktív modellező rendszerének becslése szerint a mianmari áldozatok végső száma 10 ezer felett lehet, részben azért, mert az érintett régiókban számos épület nem lehetett elég masszív ahhoz, hogy ellenálljon egy ilyen súlyú természeti csapásnak.

Egyes területekre napok múltán is csak nehezen lehet eljutni – utak, hidak mentek tönkre, épületek omlottak össze – még öt nappal a katasztrófa után is –, a vízhálózat is súlyos károkat szenvedett, az ország bizonyos részeire a mentőcsapatok erős késéssel tudtak csak eljutni.

Az országban hiány van élelmiszerből, vízből, gyógyszerekből, ideiglenes menedékből.

A kórházak túlzsúfoltak. A rengés epicentruma a másfél milliós Mandalaj, Mianmar második legnagyobb városa közvetlen közelében volt. A szomszédos, 300 ezres Sagaingban a sebesültek nem férnek be a kórházba, így kint kénytelenek várakozni a rekkenő hőségben – a napokban 39 fokot is mértek –, miközben heves monszuneső is várható. Félő, hogy a temetetlen holttestek miatt járványok törhetnek ki.

AZ USGS előrejelzése szerint a gazdasági veszteségek meghaladják Mianmar egyéves GDP-jét – ez 2023-an 67 milliárd dollár volt.

11 fotó

Nem a földrengéssel kezdődtek a bajok

A Minamart sújtó humanitárius katasztrófa nem a földrengéssel kezdődött.