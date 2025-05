Ismét Kurszknál próbálkoznak az ukránok, két helyen is áttörték a határt

Orosz milbloggerek és katonai csatornák szerint az ukránok hétfő reggel két helyen is betörtek az Oroszországhoz tartozó Kurszk megyébe, ahonnan márciusban szorították ki őket az orosz csapatok kilenc hónap leforgása alatt.

A jelentések szerint Tetkinónál és Novi Putnál léptek orosz földre az ukrán csapatok, miután hatástalanították az aknamezőket és eltávolították a sárkányfogaknak hívott harckocsiakadályokat.

Az ukránok, hogy megnehezítsék az orosz utánpótlás dolgát, felrobbantottak egy hidat Zvannonénál. Így az orosz felmentőseregeknek át kell kelniük a Szejm-folyón, ha északi irányból akarják elérni a térséget.

⚡️⚡️Kursk Region, are you sleeping?

Ukrainian forces are reportedly advancing on border areas of Russia’s Kursk region, according to Z-channels and locals.

Fighting was reported near the village of Tyotkino in the morning — later confirmed by major pro-war Russian channels.… pic.twitter.com/ySpwLdwO96

— NEXTA (@nexta_tv) May 5, 2025