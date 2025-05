A májusi havazás áramszünetet ér Moszkvánál

Több mint kilencven településen 26 ezer fogyasztó maradt áram nélkül a moszkvai régióban az ebben az évszakban szokatlan hóesés miatt – közölte Andrej Vorobjov kormányzó pénteken a Telegram-csatornáján.

Moszkva környékén, különösen a régió északi részén, május elején szokatlan időjárási körülmények voltak: egy ciklon havat és erős szelet hozott, ami miatt jégréteg képződött a vezetékeken. A kormányzó szerint 237 távvezeték és 4400 transzformátorállomás áramellátása szünetelt ideiglenesen.

A legnagyobb károk az északi és északnyugati körzetekben, Taldom, Dmitrov és Szergijev Poszad környékén keletkeztek A vihar következményeinek felszámolásán, az utak és vasutak megtisztításán több mint 200 mentőcsapat dolgozik. A helyreállításhoz a szomszédos régiókból is érkezett erősítés.

Blizzards blanketed Moscow in snow on Friday in a historic first for the season, toppling trees onto cars and causing power outages for tens of thousands of residents in the wider region.https://t.co/GFHIzdJ9wN pic.twitter.com/vGkKywsdgj

— The Moscow Times (@MoscowTimes) May 2, 2025