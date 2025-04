Áthajtott a napközis táboron egy autó Illinois-ban, négyen meghaltak, köztük egy négyéves gyerek

Négy embert, köztük egy gyereket is elgázolt egy sofőr Illinois államban, Chathamben hétfőn. A BBC szerint az elkövető előbb egy helyi napközis tábor előtt elütött három embert, majd magába az épületbe is behajtott, odabent is elgázolt egy gyereket, mielőtt az épület túlsó felén, a falon keresztül távozott volna.

A lap szerint a helyi rendőrség még nem erősítette meg, hogy a sofőr szándékosan követte-e el az ámokfutást. Ő egyébként nem sérült meg, de kórházba szállították kivizsgálásra. Ugyanígy másokat is kórházba vittek, akik túlélték ugyan a történteket, de megsérültek.

A legidősebb áldozat 18, a legfiatalabb mindössze négyéves.