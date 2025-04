Zelenszkij kiposztolta, hogy korábban pont a Trump-kormányzat ellenezte a Krím orosz megszállását

– írta az X-en Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki kiposztolt egy korábbi megállapodást, amelyet Mike Pompeo, Donald Trump korábbi külügyminisztere írt alá arról, hogy illegitimnek tekintik a Krím orosz megszállását. Mindezt arra reagálva, hogy az amerikai kormányzat most pont azt javasolja Ukrajnának, törődjenek bele a Krím elvesztésébe, amelyet az Egyesült Államok is elismerne.

– írta az ukrán elnök.

Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other’s positions. It’s important that each side was not just a participant but… pic.twitter.com/lDFV5WK8tw

