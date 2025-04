Félreértés és parancsszegés miatt nyitott tüzet mentőautókra az izraeli hadsereg

„Műveleti félreértés” és „parancsszegés” miatt nyitottak tüzet a Palesztin Vörös Félhold Társaság mentőautó-konvojára, és öltek meg 15 embert, köztük egy ENSZ-alkalmazottat az izraeli katonák Gázában, derült ki az izraeli hadsereg (IDF) belső vizsgálatából.

Az izraeli hadsereg kezdetben azt állította, hogy március 23-án katonáik gyanúsan közelítő járművekre nyitottak tüzet Rafah város közelében, amelyek nem voltak kivilágítva és nem használtak megkülönböztető jelzést. Az egyik áldozat tömegsírból előkerült telefonjával rögzített videofelvétel azonban – amelyet a Palesztin Vörös Félhold segélyszervezet tett közzé – látható, hogy az izraeli katonák a jól láthatóan megjelölt és kivilágított mentő- és tűzoltóautókra nyitottak tüzet.

🚨 Video That Exposes the Israeli Occupation’s Lies

The Palestine Red Crescent Society has obtained a video from the family of a martyred EMT, found on his mobile phone after his body was recovered from a mass grave in Gaza. He was among 15 ambulance and relief team members… pic.twitter.com/8iWqULxijC

— PRCS (@PalestineRCS) April 5, 2025