Százak tüntettek Gázában a háború befejezéséért és a Hamász kiűzéséért

Kiújultak az Hamász iszlamista terrorszervezet elleni tüntetések a Gázai övezetben – írja az MTI a The Times of Israel című lap közlése nyomán.

A Gázai övezet északi részén, Bét Lahíja térségében több száz fős tüntető tömeg tiltakozott a Hamász és a háború ellen, és követelte a tűzszünetet és az Izraellel folytatott háború befejezését. A közösségi médiában terjedő videofelvételeken a palesztinok olyan jelszavakat skandáltak hogy „Ki a Hamásszal”, „Élni akarunk”, „Nem a terrorra, igen a békére” vagy „Szabadon akarunk élni”.

Egyiptomi zászlókat is magasba emeltek, mellyel a Kairó közvetítésével folyó tárgyalásokat sürgették a tűzszüneti megállapodás és az izraeli túszok kiszabadulásának ügyében. A felvételeken az is látható, hogy megjelentek a Hamász támogatói is “„Bét Lahíja az ellenállással van” feliratot hordozva, az Izraellel folytatott harcok folytatása érdekében, de őket a tüntetők eltávolították a tömegből.

Korábban, március végéig, heteken át folytak hasonló demonstrációk a Gázai övezetben, melyeket a Hamász a tüntetők elleni fenyegetésekkel és kivégzésekkel próbált elfojtani.