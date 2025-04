Zelenszkij: Az orosz seregben harcoló kínaiakat fogtunk el

Két az orosz hadseregben harcoló kínai állampolgárt ejtettek foglyul ukrán katonák Kelet-Ukrajnában – közölte Volodimir Zelenszkij elnök kedden, és közösségi oldalán egy videót is közzétett.

Elmondta, hogy a donyecki területen harcoló ukrán erők megszerezték a kínai állampolgárok iratait, személyes adatait és bankkártyáit, és őrizetbe vették őket.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



