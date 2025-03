Csupán egy hónapig volt Amerikában, de már ott is nemi erőszakkal vádolják Andrew Tate-et

A nemi erőszakkal és embercsempészettel vádolt Andrew Tate még csak egy hónapja szabadult ki a romániai előzetes letartóztatásából, és utazott az Egyesült Államokba. De Amerikában már ebben az egy hónapban is sikerült olyat csinálnia, ami miatt ott is bajba kerülhet.

A brit-amerikai influenszert ugyanis most a legfrissebb exe, egy Brianna Stern nevű modell vádolta meg nemi erőszakkal és testi sértéssel. A Guardian szerint a modell a Los Angelesben benyújtott keresetében részletesen leírja a 10 hónapos kapcsolatuk során történt állítólagos fizikai és érzelmi bántalmazást. A fiatal nő emellett távoltartási végzést kért Tate ellen.

A hímsovinizmusáról ismert influenszer ügyvédje, Joseph McBride azt reagálta, hogy Tate „határozottan tagadja” az állításokat, Sternt pedig azzal vádolta, hogy csak pénzt akar szerezni az ügyfelétől.

Készen állunk arra, hogy keményen megvédjük Andrew-t a bíróságon, ahol az igazság majd lefogja leplezi ezeket az alaptalan vádakat.

Stern azt állítja, hogy Tate márciusban megtámadta őt egy Beverly Hills-i szállodában, miután majdnem egy közös beleegyezéssel induló szexuális aktusba bonyolódtak. A kereset szerint: „Tate elkezdte verbálisan megalázni a felperest Sternt, ahogyan azt szokta – de ezúttal sokkal rosszabb, agresszívebb és erőszakosabb volt. Tate ezután fojtogatni kezdte a felperest.”

„Végül a felperes sírni kezdett és könyörgött neki, hogy hagyja abba. De ő nem volt hajlandó. Tate folytatta a felperes fojtogatását, egyre erősebben és erősebben, amitől a felperes majdnem elvesztette az eszméletét” – folytatódik Stern keresete.

A bírósági dokumentumok leírják, hogy Tate, aki ellen Romániában is vádat emeltek, állítólag többször megütötte a nőt a fejét és az arcát is. „Miközben ezt tette, Tate többször is azt mondta neki, hogy ha valaha is keresztbe tesz neki, meg fogja ölni” – áll a keresetben.

A kereset emellett az állítólagos érzelmi bántalmazás és zaklatás mintáját is leírja, amely akkor kezdődött, amikor Stern találkozott Tate-tel, miután 2024-ben Romániába utazott egy modellmunkára.

Stern állítása szerint Tate úgy beszélt róla, mintha a „tulajdona” lenne, és szóbeli bántalmazásnak vetette alá, többi között „idiótának” nevezte őt a kapcsolatuk alatt.

Az Instagramon közzétett nyilatkozatában Stern azt állította: azért fordult a bírósághoz, hogy biztosítsa, hogy a hangja meghallgatásra találjon.

Sokszor fontolgattam, hogy egyszerűen csendben elhagyom Andrew-t, és nem mondok semmit, nem teszek semmit, mert féltem, és őszintén szólva nehéz volt elfogadnom, hogy bántalmaznak

– fogalmazott Stern.

McBride a BBC-nek azt mondta, hogy Stern ügyvédje, Tony Buzbee, aki a Sean Diddy Combsot megvádoló nőket is képviseli, majd becsmérlő szavakkal illette a kollégáját.

Tate a hét elején jelentkezett egy rendőrőrsön, miután visszatért Romániába. Testvérével, Tristannal együtt a múlt hónapban magánrepülővel repült az Egyesült Államokba, miután feloldották az emberkereskedelem ügyében folytatott nyomozás során rájuk kirótt beutazási tilalmat.

Romániában a Tate testvérek ellen kiskorúakkal való kereskedés, kiskorúval való szexuális kapcsolat és pénzmosás vádjával indult eljárás. Az ellenük indított ügyeket, amelyben emberkereskedelemmel és nők szexuális kizsákmányolására irányuló bűnbanda létrehozásával vádolják őket, visszaküldték az ügyészeknek.

A párost a romániai eljárás lezárását követően adják ki az Egyesült Királyságnak, miután a bedfordshire-i rendőrség európai elfogatóparancsot szerzett a különböző nőket érintő nemi erőszak és emberkereskedelem további, különálló vádjai miatt.

Négy brit nő, akik azt állítják, hogy Tate 2013 és 2015 között szexuális erőszaknak vetette őket alá, februárban sürgette a belügyminisztert, hogy kérje a kiadatását, hogy ne hagyja cserben „az összes brit áldozatot”.