Zelenszkijék új rakétája Moszkvát is elérheti

A Politico azt írja, hogy sikeres volt annak a Neptun nagy hatótávolságú cirkálórakétának a tesztje múlt héten, amely egy orosz olajfinomítót talált el a krasznodari Tuapszéban, mintegy ezer kilométerre az ukrán területektől – írja a Politico.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a “rakéta új változata az ukrán támadások hatékonyságát növelheti, mivel gyorsabb és nehezebben lelőhető, mint a drónok.”

A Neptun rakéta akár Moszkvát is elérheti. Miközben Ukrajna saját fejlesztésű fegyvereit veti be, nyugati partnereitől továbbra is várja a nagy hatótávolságú rakétákat, ám ezek – az amerikai JASSM és a német Taurus – szállítása egyelőre bizonytalan – írja Politico.